Baubewilligung für die Liegenschaft «Rosengarten» liegt vor — Jetzt wird gebaut

Im Oktober geht es los: Dann beginnen die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Liegenschaft Rosengarten in der Solothurner Vorstadt. Dorthin will das kantonale Departement für Bildung und Kultur umziehen. Schon seit Jahren. Nun liegt laut einer Mitteilung der Solothurner Staatskanzlei die Baubewilligung vor.