Barocktage Ein Festmahl in der Couronne oder Fechtduell auf dem Marktplatz: So vielseitig ist das Programm der Solothurner Barocktage 283 Anlässe kann man im Rahmen der Barocktage zwischen dem 13. und 21. August in Solothurn besuchen. Erich Weber, Leiter Museum Blumenstein und Mitorganisator, erklärt einige Programmpunkte.

Soirée galante: So hat man früher gefeiert

Barocktanz im Rittersaal im Von-Roll-Haus. Michel Lüthi

Viele haben letztes Jahr gefragt, warum es kein Ball gebe. Erich Webers Reaktion: «Challenge accepted.» Nun gibt es in der Couronne ein Festmahl mit Tanz, wie zu Zeiten der Ambassadoren. Ein barockes Kostüm ist dabei erwünscht, betont Weber. Man müsse nicht von Kopf bis Fuss verkleidet sein, aber seine Kleider dem Anlass anpassen. Wer die Musse hat, kann am Nachmittag Gesellschaftstänze einüben, um dann am Abend eine gute Figur auf dem Parkett zu machen.

Wer originales barockes Essen ohne Tamtam erleben möchte, ist beim Barocken Festessen im Blumenstein besser aufgehoben. Dort werden originale Rezepte gekocht und auch serviert, ohne Kostüm oder Tanz. Damals wurden grosse Platten serviert, jeder hat sich selbst bedient, erklärt Erich Weber. Weiter weiss er, dass die Russen den Tellerservice erfunden haben. Und damals kannte man nicht die heutige Unterteilung der verschiedenen Gänge. «Man konnte also die ganze Zeit nur Dessert essen.»

Barockmarkt: So hat man früher eingekauft

Barocktage, Fechtkurs im Alten Zeughaus. Michel Lüthi

Am letzten Samstag der Barocktage zieht auch der Märet ein barockes Gewand an. Dafür arbeiten die Barocktage mit der IG Märet zusammen. Darauf freut sich Weber ganz speziell. So könne man gut in das vergangene Zeitalter eintauchen.

Dort kann man tratschende Wilchinger Wöschwiiber am Brunnen beobachten, Trommler und Pfeifer des Eidgenössischen Feldspiels «Les Cents Suisses» blasen in Kostüme zum Marsch und Rivalen duellieren sich auf dem Marktplatz, während man den Wocheneinkauf macht. Weber wünscht sich, dass auch die Besucherinnen und Besucher zu diesem wilden Treiben verkleidet kommen.

Workshops: So hat man früher gelebt

Barocktage Solothurn: Workshop Klosterarbeiten im Museum Blumenstein. Hanspeter Bärtschi

Bislang seien die verschiedenen Workshops noch nicht so gut besuch gewesen, erklärt Weber. Sie beanspruchen mehr Zeit und Effort wie eine Führung. Aber sie erlauben auf eine vergnügliche Art und Weise, mehr über das Zeitalter zu lernen. So kann man im Workshop Klosterarbeit Schmuck aus Seide und Draht herstellen. «Und dann gleich für das barocke Kleid verwenden», schlägt Weber begeistert vor. Er selbst wird dieses Jahr diesen Kurs besuchen.

Neu im Programm ist ein Workshop zum Spielkartendrucken. Dieser dauert satte sieben Stunden, doch hat man danach selber gemachten Jasskarten. Weber weiss noch nicht, ob er für das Publikum zu lang sei,man habe sich auch bei diesem Anlass auf ein Abenteuer eingelassen. Zwar vorsichtig: Der Kurs findet nur zweimal statt.