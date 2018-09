«Den Song ‹Isabella› gibt es schon seit etwa drei Jahren. Er ist 2015 auf dem Album ‹S Schicksal huestet› erschienen», erklärt Tobi Knuchel, der Drummer von «Supersiech». Der Song behandle die Thematik eine Frau zu bekochen. «Wir sind ja alle etwas älter und gehen dementsprechend nicht mehr in den Ausgang wie die Jungen.»

Im Alter bekoche man die Frau lieber bei einem Rendez-vous und so erhalte das Kochen einen erotischen und sinnlichen Aspekt. Aus diesen Überlegungen sei der Song durch die Hand von Dülü Dubach, Songwriter der Band und versierter Koch, entstanden.

Ohrwurm wird zur Hymne

Und «Isabella» sei ein Erfolg. «Egal wo wir spielen, der Song kommt an und bringt die Leute zum Schmunzeln.» Ausserdem sei das erotisch-kulinarische Liebeslied ein Ohrwurm und wurde in den letzten Jahren immer mehr zur Hymne der Band. Dies war mit ein Grund den Song nun mittels eines Musikvideos zu visualisieren und so hervorzuheben. Das Ziel sei gewesen, das Video textnah und unkonventionell zu gestalten. «Wir haben darüber diskutiert, wie dieses Ziel am besten umzusetzen sei und haben beschlossen nicht nur eine Isabella, sondern mehrere ins Video einzubauen.»