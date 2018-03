Kaum ist der Tannenbaum fort, greift das Beachstyle-Team nach der Sandschaufel. Nach dem «Winter-Wunderland» auf dem Dornacherplatz sind Jumbo Monopoli, Frizz von Burg, Pippo Palermo, Matthias Roth und Jonas Oesch in den Startlöchern fürs nächste Projekt, das am 14. Juni vom Stapel läuft. Zum Anpfiff der Fussball-WM in Russland bespielen sie die Vorstadt wieder mit ihrem Public-Viewing-Sandstrand unter der Kuppel.

Erneut erhalten damit gesellige Fussballfans die Möglichkeit, die Spiele auf Grossleinwand und «ungerem Schärme» – im 1200 Quadratmeter grossen «Dome» – zu geniessen. Unter der Kuppel wird neben der Tribüne und dem «Strandbereich» mit Liegenstühlen auch eine Bar mit Infostand zu finden sein, ebenso eine VIP-Lounge sowie ein Restaurant, betrieben vom Gastropartner Srignags aus Derendingen. Im Aussenbereich ergänzen Foodstrasse und Beach-Bar das Angebot. Dort wird eine Zweitleinwand installiert. Im Falle gleichzeitiger Spielpartien wird der jeweils andere Match gezeigt.

Erlebniswelt Dornacherplatz

«Der Dornacherplatz soll zur Begegnungszone, zur Erlebniswelt werden», sagt Monopoli. Und dies, obwohl die Startbedingungen durchaus besser sein könnten. Konkret spricht er das vorzeitige Ausscheiden Italiens an. Gerade bei der sonst publikumsstarken italienischen Fangemeinde dürfte die Fussballfreude heuer gedämpft sein. Dieser Punkt wurde denn auch zum Zünglein an der Waage, als das Kernteam vor der Entscheidung stand, den Anlass durchzuführen oder nicht. «Doch wir glauben an den Event», sagt Monopoli mit Blick auf die Erfolgskurve seit 2012. Vor zwei Jahren verzeichneten er und sein Team rund 30'000 Besucher.