Autobiografie von Altrocker Crown Kocher: «Hart, unerbittlich, schnörkellos und voll in die Fresse»

Wenn man ihn auf sein Alter anspricht, verzieht er das Gesicht. 68 Jahre alt ist Crown Kocher, was den Hardrocker eigentlich nicht davon abhält, weiterhin auf der Bühne zu stehen. Dass seine Gitarren derzeit in seiner Wohnung verstauben, liegt an Corona und den deswegen ausbleibenden Auftritten. Ende Februar trat seine Solothurner Band Killer zuletzt auf. Und was tut ein Rocker, wenn ihm langweilig ist? Er steigt auf sein Motorrad. Doch als Crown Kocher während des Lockdowns ein Foto von einem solchen Ausflug in die soziale Medien stellte, kassierte er einen Shitstorm. «Kocher, nun musst wohl auch du zu Hause bleiben», sagte sich der Gitarrist.

Buch ist kein rhetorisches Meisterwerk

Keine Motivation zur Gitarre zu greifen, keine Motorradausflüge und so begann Kocher, der sich als der spontanste Mensch auf dieser Welt beschreibt, aus einer Laune heraus auf die Tasten seines Computers zu hauen und sein Leben «auf dem Minenfeld Rock’n’Roll» niederzuschreiben. Entstanden ist die Autobiografie «Hardrock», die der Autor selber als «kein rhetorisches Meisterwerk» bezeichnet. Oder wie er es noch deutlicher im Vorwort schreibt: «Wer in diesem Buch eine subtile Federführung und rhetorisch ausgefeilte Wortwendungen erwartet, wird enttäuscht werden. Es enthält ausschliesslich Facts und ist geschrieben, wie die Musik von Killer: hart, unerbittlich, schnörkellos und voll in die Fresse.»

Einige Passagen seines Buches kann er auch bereits auswendig rezitieren, wie der Musiker beim Treffen unter Beweis stellte. Und zwar den ersten Abschnitt, auf den er besonders stolz ist, «weil er Strom hat». Genau gleich, wie ein guter Song. «Der liebe Gott sass auf seinem Thron, runzelte die Stirn und dachte ‹Mein Gott, ob das wohl gut geht ...?› Der Teufel hockte verzweifelt in einer Ecke und weinte bittere Tränen. Nachdem die Pest, Cholera, die Spanische Grippe sowie zwei Weltkriege erfolgreich überstanden waren, brach eine neue epochale Katastrophe biblischen Ausmasses über die Menschheit her.» Was er damit meint, wird im nächsten Abschnitt klar, als Kocher seine eigene Geburtskarte zitiert: «Wir freuen uns, Ihnen die Geburt eines gesunden Knaben bekanntzugeben: Edgar Eugen Kocher, geb. 01. Juli 1952 in Solothurn.»

Die nächsten 59 Kapitel, respektive 276 Seiten ziehen sich linear durch das Leben von Edgar Eugen Kocher, der heute nur noch von den Behörden unter diesen Namen angeschrieben wird. Für andere ist er seit seiner Jugend Crown, «ich kann als Rocker doch nicht Edgar Eugen heissen». Beschrieben im Buch seien seine Erfolge, aber auch Pleiten, Pech und Pannen. «Wobei man sich wohl vor allem für die Pleiten, Pech und Pannen interessiert», sagt Crown, der sich selber nicht so ernst nimmt.