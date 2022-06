Ausstellung in Solothurn Bei den Werken des Balsthaler Künstlers Edy A. Wyss lohnt es sich mehrmals hinzuschauen In der Galerie Löiegruebe in Solothurn sind Werke von Edy A. Wyss ausgestellt. Diese zeigen: Auch Leerräume gehören zum Ganzen.

Künstler Edy A. Wyss vor seinen Werken in der Galerie Löiegruebe. Hanspeter Bärtschi

Sehen wir die Teile oder sehen wir das Ganze? Dies ist eine Frage der Perspektive und der Interpretation. Künstler Edy A. Wyss lädt uns ein, uns mit der Vielseitigkeit unserer Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Im Rahmen der Ausstellung Teile Formen Zeichen sind Werke des Kunstschaffenden aus Balsthal bis am 2. Juli in der Galerie Löiegruebe in Solothurn ausgestellt.

Edy A. Wyss regt uns an, die erste Auffassung des Gesehenen zu hinterfragen. Kann man es auch anders sehen? In welcher Art und Weise hängen die Teile zusammen, wie bilden sie ein Ganzes?

Auch Leerräume gehören zum Ganzen

Das Ganze ist aber mehr als die Summe der Teile. Oft fügen sie sich nicht nahtlos aneinander, sondern bilden Zwischenräume – Leerräume. Auch diese gehören zum Ganzen und geben ihm seine Dynamik. In den Leerräumen kann Neues entstehen, das Ganze kann sich weiterentwickeln und die Teile ändern durch den Freiraum ihre Beziehungen zu einander. Wie die Atome fast nur aus leerem Raum bestehen, aber die ganze Welt aufbauen, so verleiht die Wechselwirkung zwischen den Teilen und dem freien Raum dem Kunstwerk Substanz.

Edy A. Wyss verleiht diesen Gedanken in dieser Ausstellung mit seinen Zeichnungen, Objekten und Installationen eine visuelle und physische Präsenz.