Vom Refektorium über die Küche, den Kreuzgang bis zur Sakristei reiht sich ein Ausstellungsraum an den andern. Neben den Ausstellern steht auch ein vielseitiges Rahmenprogramm bereit.

Am Freitag um 15 Uhr spielt in der Kirche das Kammermusikensemble der Kantonsschule, am Samstag um 11 Uhr singt der Solotutti-Chor, um 14 Uhr erklingt die Schalmeienformation Les Chalumeaux, ab 15.30 Uhr tritt der Männerchor Chutz Langendorf auf.

Am Sonntag gastiert um 15.30 Uhr das Bläserensemble Bon Gusto. «Advent im Kloster» ist werktags von 14 bis 19.30, am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet.