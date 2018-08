Aus dem Wasseramt, ja auch Grenchen und dem Schwarzbubenland trudelten die Lösungen ein – und die allermeisten hatten alle acht Perlen am Aarestrand richtig zugeordnet. Allzu schwierig war der Uferrundgang auch nicht, denn das Palais Besenval (Antwort 1), der Uferbau (2) und auch das Restaurant Salzhaus (3) stellten die Teilnehmenden vor keine Probleme.

Das Landhaus (4) und die noch fast am wenigsten bekannte Jugendherberge (5) entpuppten sich ebenso wenig als Stolpersteine wie die Hafebar (6.). Noch am ehesten falsch lagen Einzelne mit dem Krummturm (7) - vielleicht weil er mitten im Sommer anlässlich der letzten Aaregfrörni von 1929 abgebildet war? Und definitiv lösbar blieb auch die Frage 8, in der das Alte Spital gesucht worden war.