Und plötzlich steht ein Chalet auf dem Dornacherplatz. Was ist da los? «Das wurde am Donnerstag geliefert», erklärt Jumbo Monopoli. «Das nächste kommt nächste Woche.» Denn mittlerweile hat der Aufbau vom ersten Winter-Wunderland in Solothurn begonnen.

Die Hauptattraktion wird ein Eisfeld sein. «Der Bodenbelag wird am Freitag geliefert, aufgebaut wird am Montag», führt Monopoli aus. Am 1. Dezember wird das Winter-Wunderland eröffnet. Bis dahin gibt's aber noch viel zu tun: «Geschmückt wird nächste Woche, wir werden viel zu tun haben.» (chg)