Die Sache mit dem Wachsen ist im «Winter-Wunderland» – denn so nennt sich das Projekt – auch nicht bloss sinnbildlich gemeint: Am Freitag wurde mittels aufwendiger hydraulischer Technik ein mobiles Chalet namens «Wilder Bock» zum «Zweistöcker» aufgetürmt. Zwei 30-Tonnen-Lastwagen hatten das Chalet in kompakter Form herangekarrt, ein weiterer die Inneneinrichtung.

Die Herausforderung der Hydraulik: Das Chalet muss bei einem nur scheinbar ebenen Boden «im Blei sein». So erklärt es Dieter Aeschbach, der nach einer Inspiration am Londoner «Winter-Wonderland» das Hüttenfeeling als Geschäftsidee auch in der ganzen Schweiz erfolgreich vermarktet. Wie jetzt in Solothurn. Am Dienstag folgt mit dem «Hüttensepp» das zweite Kabäuschen.