Am Samstag jährt sich zum vierten Mal sein Todestag, und nun ist Paul L. Feser eine seltene Ehre widerfahren: Eine steinerne Inschrift erinnert in der Verenaschlucht an den grossen Förderer und Bewahrer der Einsiedelei.

Sein Erbe verwaltet der Solothurner Anwalt Max Flückiger, der als Präsident der von Feser gegründeten Stiftung für die Wiederherstellung solothurnischer Baudenkmäler eine grosse Gästeschar zur Enthüllung der Gedenktafel begrüssen konnte. «Er ist nicht immer pflegeleicht gewesen», erinnerte Flückiger an den oft unbequemen Mahner, der sich für seine Heimat Solothurn an vielen Fronten eingesetzt hatte.

Der «Walk of fame»

Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger fragte nach dem Unterschied zwischen Hollywood und der Verenaschlucht. «Es gibt keinen», denn beide hätten einen «Walk of Fame». Der in Hollywood zähle 2700 Sterne für Filmstars, «In der Verenaschlucht sind aber bis jetzt erst zehn Persönlichkeiten verewigt worden, die letzte 1902.» Paul L. Feser sei – passend zu ihm – die 11. Persönlichkeit, die in der Schlucht verewigt wird.