Wieder mehr Zeit für Theater

Künstlerisch und privat ist Matthias Schoch derzeit im Hoch. Er wird den Zirkus nach dem Gastspiel in Solothurn und Basel nicht mehr weiter begleiten, sondern seine Verlobte heiraten und Ferien machen. Seine mit Max Merker erarbeitete Produktion «Before I speak I have something to say», ein Marx Brothers Reenactement, wurde ans Schweizer Theatertreffen eingeladen. (Diese Produktion ist nächste Saison am Tobs zu bewundern.) Das aktuelle Programm von «Chnopf» wurde ans cirqu’Aarau eingeladen und auch einige musikalische Auftragsarbeiten stehen an.

Eine Fernbeziehung musste er zum Glück nicht leben: Da die Tournee des Zirkus in die Theaterferien fielen, hat ihn seine Verlobte im Wohnwagen begleitet. Nur bei den Gastspielen in Solothurn habe er natürlich zu Hause geschlafen. Er wird nächste Saison am Tobs auch in «Biedermann und die Brandstifter» mitwirken und wird nächsten Sommer in einer Freilichtaufführung in Luzern die Titelrolle in «Jedermann» verkörpern.

Er geht davon aus, dass in diese Inszenierung auch artistische Momente eingeflochten werden. Alle diese Aktivitäten führen letztlich zur Frage: Was macht denn der künstlerische Leiter des Zirkus «Chnopf» eigentlich? «Zuerst einen Regisseur suchen, mit ihm ein Konzept erarbeiten, damit mögliche Sponsoren und Unterstützungsgremien ansprechen und schliesslich das Ensemble zusammenstellen. Dieses besteht aus fünf Artisten und fünf Nachwuchskünstlern.»

Wenn Schoch sich also selber nicht besetzt, macht er viel Büroarbeit. Organisieren der Tournee, Öffentlichkeitsarbeit und letztlich immer wieder Ansprechperson für die Mitwirkenden. Deshalb ist er am Beginn der Tournee auch noch mit unterwegs. Wichtig sei auch das Zirkusquartier in Zürich. Dort könne professionell geprobt werden und er als künstlerischer Leiter ist für den Probenplan zuständig. Schochs Schlusswort: «Theater und Zirkus: Beide können voneinander profitieren, und deshalb ist das Mitwirken in beiden Sparten so faszinierend.»