Theo Strausak macht sich Sorgen. «Da findet ein Paradigmenwechsel statt.» Oder anders gesagt: Grundeigentümer müssten künftig empfindliche Einschränkungen in ihren Eigentumsrechten hinnehmen, wenn er als erfahrener Baujurist das neue Zonenreglement unter die Lupe nehme – es soll mit der Ortsplanungsrevision in Kraft treten.

Nicht zuletzt nach Gesprächen mit verschiedenen Architekten übt Strausak nun harsche Kritik an der Stossrichtung, die Qualität von Neubauten um fast jeden Preis zu sichern. «Ich war selbst sechs Jahre auf dem kantonalen Bau-Departement als Baujurist tätig und für Ortsplanungen zuständig und habe deshalb sehr viel Verständnis für öffentliche Interessen wie Bauvorhaben.» Doch mit den neuen Kontrollmechanismen, welche die städtischen Baubehörden künftig anwenden könnten, sei das Ergebnis einer Planung «nicht mehr vorhersehbar. Die Folge ist eine sehr grosse Rechtsunsicherheit», glaubt Strausak.

Es kann teuer werden

Natürlich müsse Qualitätssicherung sein, besonders in empfindlichen Zonen. Keineswegs in Abrede stellt Strausak dies in der Altstadt oder auch ausserhalb, wo es um erhaltenswerte oder schützenwerte Ensembles geht. Doch sieht er den Zugriff des Stadtbauamtes mit der neuen Regelung nicht nur auf solche Objekte beschränkt. Neu bestimme die Baubehörde stets, was «gestalterisch anspruchsvoll» sei.