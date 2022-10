Arbeitsintegration Ausbildungsstätte Hohenlinden in Solothurn bewirtet angehende Lehrpersonen, Gäste und Mitarbeitende An der Pädagogischen Hochschule in Solothurn befindet sich die Gastronomie unter einer neuen Führung. Ab Montag wird die Mensa an der PH Solothurn von der Solothurner Stiftung Hohenlinden geführt.

Blick in die Mensa Küche: Die Lernenden mit Marius Glauser (hinten 2. von links) und Tatjana Željko (vor ihm). Judith Frei

Die Mensa an der Pädagogischen Hochschule FHNW in Solothurn wurde gestern wieder eröffnet. Neu ist, dass die hauswirtschaftliche Ausbildungsstätte Hohenlinden für die Verpflegung der Studierenden, Mitarbeitenden und Gäste verantwortlich ist.

Die Stiftung Hohenlinden integriert Jugendliche in die Arbeitswelt. Sie begleitet und fördert die Jugendlichen im Arbeitsprozess, damit sie ihre persönlichen sowie beruflichen Kompetenzen erweitern können.

Bis Ende vergangenes Semester zeichnete sich noch die VEBO Genossenschaft für die Gastronomie an der Sternengasse verantwortlich. Christine Künzli, Leiterin des Standortes Solothurn der Pädagogischen Hochschule FHNW, sagt über die neue Zusammenarbeit: «Dadurch kann nicht nur ein wichtiger Beitrag zu einem attraktiven Gesamtangebot an unserem Standort in Solothurn geleistet werden. Sie schafft auch eine Win-win-Situation mit gesellschaftlichem Mehrwert.»

Jugendliche sammeln erste Arbeitserfahrungen

Tatjana Željko, Institutionsleiterin der Stiftung Hohenlinden spricht von einem guten Schritt in Richtung Inklusion. «Die Bewirtschaftung der Gastronomie an der Pädagogischen Hochschule in Solothurn ist eine ideale Möglichkeit, Menschen mit erschwertem Einstieg in die Arbeitswelt Zukunftsaussichten zu eröffnen. Diese Ausbildungsplätze im öffentlichen Raum bieten Chancen für ein achtsames Miteinander.»

Die Rahmenbedingungen hier seien ideal. Die Jugendlichen können in einer verständnisvollen Umgebung erste Arbeitserfahrung sammeln. Marius Glauser, Berufsbildner Hohenlinden: «Die Mensa der PH bietet mit der gegebenen Infrastruktur sowie dem Gästekontakt für uns als Ausbildungsbetrieb ideale und reale Arbeitsbedingungen, welche dem 1. Arbeitsmarkt entsprechen.»

Die Gastronomie an der Pädagogischen Hochschule biete ein vielfältiges Angebot, zubereitet nach den Grundsätzen einer modernen und gesunden Ernährung. Dienstleistungen wie Catering bei Anlässen runden das Angebot ab – und bieten den Lernenden ein interessantes Arbeitsfeld.

In Zukunft ist vorgesehen, dass die Lernenden auch in andere hauswirtschaftlichen Bereichen wie dem Hausdienst oder den Garten einzubeziehen und ihnen Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten.