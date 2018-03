3D-Brille nicht nur Spielerei

Gerade das Thema Digitalisierung ist beispielsweise bei der Biberister Dick AG, die zum elften Mal dabei ist, hoch im Kurs. Geschäftsführer Walter Dick setzt sich eine 3D-Brille auf und steht plötzlich mitten in einer Badewanne – einer virtuellen wohlgemerkt. Auf diese Weise kann der Kunde – nachdem dessen Räume per Laser ausgemessen wurden – sein potenziell saniertes Zuhause bereits vor Ausführung virtuell begehen. Die bald 140-jährige Sanierungsfirma zeigt sich agil. «Vor 20 Jahren haben wir erstmals 3D-Bilder zur Sanierungsplanung angewandt, jetzt kommt Virtual Reality hinzu», so Dick.

Zukunftsträchtig und im Trend der Messe ist auch Handfesteres wie der Werkstoff Holz, was mehrere Anbieter beweisen – darunter die Basler Firma «Der Holzbau», die Neu- und Anbauten plant und ausführt. Cornelia Gartmann, zuständig für Beratung und Vertrieb, bestätigt: «Der Baustoff Holz ist immer wie mehr im Kommen. Leute empfinden ihn als ressourcenschonend und ökologisch.» Die Kundschaft sei vor allem ländlich orientiert. Trotzdem ist Holz längst nicht mehr nur für Einfamilienhäuser geeignet. Gerade angesichts des Rufs nach Verdichtung kommt der Baustoff immer mehr auch bei Mehrfamilienblöcken zur Anwendung. «Und hier an der Messe können wir informieren, was alles möglich ist.»

Dauerbrenner: Erneuerbarkeit

Stetig an Bedeutung gewinnt auch das Thema der erneuerbaren Energien, wie bei Eniwa AG aus Buchs und deren Tochterfirma Holinger Solar aus Bubendorf. Trotz Aufwärts- und Abwärtskurven sei der Trend für Technologien wie Photovoltaik immer noch stetig am Steigen», sagt Miriam Keiser, Verkaufsfachfrau bei Eniwa.

Wie sich zeigt, ist hier – wie andernorts – das Portemonnaie-Argument gegenüber dem Öko-Faktor das schlagkräftigere: «Es stellt sich immer die Frage, mit welchen Investitionen wieviel Einsparung rausgeholt werden kann.» Die Frage nach dem Optimum ist auch jene, die der Besucher überall sonst an der Eigenheim-Messe bis Sonntag beantwortet bekommen will.