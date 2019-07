Die Stadt Solothurn führt den Festanlass sowie das Feuerwerk zur Bundesfeier am 1. August wiederum im Bereich der Schanze hinter der Rythalle durch. Das Feuerwerk ist unterteilt in ein Barockfeuerwerk an der nordöstlichen Ecke der Bastion und ein Hochfeuerwerk bei der südlich davon gelegenen Ecke. Der Festakt findet auf dem Platz beim Soldatendenkmal statt. Bei sehr schlechtem oder sehr trockenem Wetter wird kurzfristig entschieden, ob das Feuerwerk stattfinden kann.

Festrednerin ist dieses Jahr die Kantons- und Gemeinderätin Franziska Roth. Umrahmt wird ihre Ansprache von Darbietungen des Solothurner Tambourenvereins und der Blaskapelle Konkordia Solothurn. Damit niemand hungrig oder durstig dem Festakt beiwohnen muss, gibt es bereits ab 20.00 Uhr die Möglichkeit, sich auf dem Festgelände mit Grilladen und Getränken zu versorgen.