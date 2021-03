Amtei Solothurn-Lebern Die FDP ist mit zwei Sitzen weniger die grosse Verliererin - gewonnen haben die GLP und die SVP Mit 7 Kantonsratssitzen stiegen die Freisinnigen in der Amtei Solothurn-Lebern ins Rennen, nun sind es noch fünf. Einen Sitz gewonnen haben die GLP und die SVP.

Was für ein bitterer Tag für die FDP der Amtei Solothurn-Lebern. Der FDP misslang es nicht nur ihre bisherigen Sitze zu verteidigen, sie verlor gar deren zwei. Statt sieben Kantonsräte stellt sie nun noch fünf. Dies obwohl sich alle ihrer bisherigen Kantonsräte zur Wiederwahl gestellt hatten. Für drei von ihnen mit negativen Ausgang. Hubert Bläsi, Christoph Scholl und Markus Dietschi verlieren ihren Sitz im Rat.

«Das Resultat ist natürlich überhaupt nicht das, was wir erhofft haben», sagt der FDP-Amteipräsident Christoph Scholl. Man habe aber von Anfang an gewusst, dass es schwierig werde den siebten Sitz, den man mit dem Parteiwechsel 2018 von Markus Dietschi von der BDP zur FDP geerbt hat, zu verteidigen.

Der Unmut über Listenverbindungen

«Dass wir auch den sechsten Sitz verlieren, damit haben wir nicht gerechnet», sagt Scholl, der nicht gross über die Gründe der Niederlage spekulieren will, bevor die Amteipartei die Resultate analysiert hat. Was er aber bereits anspricht, sind die Listenverbindungen. Als Beispiel nennt er die CVP, die nur einen Sitz weniger als die FDP stellt, obwohl sie beinahe halb so viele Stimmen geholt hat.

Müsste die FDP künftig auch mit Listenverbindungen arbeiten? «Wir haben uns bis jetzt konsequent und mit Überzeugung dagegen entschieden», sagt Scholl und ergänzt: «Ich bin weiterhin der Meinung, dass dies der richtige Weg ist. Aus meiner Sicht müsste man allgemein das System der Listenverbindungen hinterfragen.»

Er bedaure, dass mit der Nicht-Wiederwahl von Markus Dietschi und Hubert Bläsi viel Erfahrung verloren gehe, dafür freue er sich über «den frischen Wind», den Beat Späti, Bellach, bringen soll.

Je einen weiteren Sitz für GLP und SVP

Deprimierte FDP, glückliche Gesichter gab es dafür bei zwei anderen Amteiparteien. Zu den Gewinnern gehört einerseits die SVP, die einen weiteren Sitz holte und damit nun vier hat. Neben den drei Bisherigen schaffte Werner Ruchti, Gemeinderat in Rüttenen, den Sprung in den Kantonsrat. Jedoch hauchdünn. Bevor die letzte Gemeinde, Bellach, ausgezählt war, lag noch Vanessa Meury, die Präsidentin der JSVP Solothurn auf dem dazugewonnenen Sitz.

Damit gelang es der SVP ihren negativen Trend der letzten paar Kantonsratswahlen zu stoppen. 2009 holte die Amteipartei 18,4 Prozent der Stimmen, 2013 waren es noch 16,9 und vor vier Jahren noch 15,8 Prozent. Nun ging es mit 17,36 Prozent wieder aus dem Tal hinauf.

Laura Gantenbein schafft es nicht

Nebst der SVP gehörte auch die GLP zu den Gewinnerinnen des Tages. Statt einem hat die Amteipartei nun zwei Sitze. Nebst der Bisherigen Nicole Hirt wurde auch Samuel Beer in den Kantonsrat gewählt. Trotz gleicher Anzahl Sitze wird dabei sicher bei den Grünen eine leise Enttäuschung mitschwingen. Zwar schafften die drei bisherigen Kantonsräte die Wiederwahl, doch für den vierten Sitz reichte es nicht, trotz Zugpferd Laura Gantenbein.

Die Präsidentin der Grünen Kanton Solothurn sowie Kandidatin für das Stadtpräsidium in Solothurn belegte Parteiintern den vierten Rang, ist somit mit rund 500 Stimmen Rückstand auf Heinz Flück, die erste nicht Gewählte.

Eigentlich auch zu den Verliererinnen gehört die SP. In den letzten drei Kantonsratswahlen holte die Amteipartei immer mindestens 20 Prozent der Stimmen. Dieses Mal waren es «nur» 18,8 Prozent. Auswirkungen hat dies aber keine. Dennoch reichte es für die Verteidigung ihrer fünf Sitze. Die vier Bisherigen der Partei wurden wiedergewählt. Neu im Rat sitzt für die SP nun Farah Rumy.

Top Farah Rumy (SP), Grenchen Newcomerin Die Grenchnerin mit Jahrgang 1991 schaffte es bei ihrer erster Kandidatur auf Anhieb in den Kantonsrat. Die Fachexpertin Pflege hat im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht, als sie das Projekt «Ich schenke einen Brief» lanciert hat. Dabei erhalten ältere Menschen in Alters- und Pflegeheimen Briefe von der jüngeren Generation, um die derzeit schwierige Zeit zu erleichtern. (fvo)