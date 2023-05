Amélie Parel 7 Wochen nach Zehen-Bruch: Solothurner Muay-Thai-Weltmeisterin holt zwei Titel Die junge Solothurnerin Amélie Parel ist sehr erfolgreich im Kampfsport: Vor zwei Monaten brach sie sich den grossen Zehen, wurde trotzdem Schweizermeisterin im Thaiboxen (thailändisch: Muay Thai). Nun kehrte sie erstmals in den Ring zurück und holte sich gleich zwei weitere Titel.

Amélie Parel gewinnt zwei Thaibox-Titel: In Heilbronn wird sie IDM Muay Thai Champion und IDM Wai Kru Champion. zvg / Instagram

Die Solothurnerin Amélie Parel hat wieder zugeschlagen: Am Wochenende vom 12. und 14. Mai holte gleich zwei Titel an den Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) in Heilbronn: jenen, des Muay Thai Champion und jenen, des IDM Wai Kru Champion.

Schweizermeisterin trotz gebrochenem Zehen

Wai Kru ist ein thailändischen Tanz, welchen Boxerinnen und Boxer aus dem Muay Thai in ihrer Ausbildung erlernen. Der Tanz wird bewertet mit Punkten. Parel setzte sich gegen ihre Kontrahenten und Kontrahentinnen mit einem klaren Punktesieg durch.

In der Disziplin Muay Thai trat Parel in der Kategorie Girls 50+ an. Die Gewichtsklasse ab 50 Kilogramm ist nach oben offen. Doch die knapp über 50 Kilogramm schwere Thaiboxerin, die in der Solothurner Altstadt lebt, setze sich gegen ihre Gegnerinnen durch.

Es sind die beiden ersten Champion-Titel in diesem Jahr für Parel, die seit 2020 im Singto Nak Muay Gym in Rothrist trainiert. Denn nach dem WM-Gewinn im November 2022, bereitete sie sich im Februar zunächst in Athen für die Saison vor.

8 Bilder 8 Bilder Bilder: zvg

Vor knapp zwei Monaten stand dann die erste Bewährungsprobe der Saison an: die WBC Muay Thai Schweizermeisterschaft. Parel siegte, doch sie brach sich gleich zu Beginn des Kampfes den grossen Zehen. Nach nur 7 Wochen nun holte sich die Kämpferin ihre nächsten Titel.

Seit November ist Amélie Parel Thai-Box-Weltmeisterin

Mit den beiden Siegen hat sich Amélie Parel nun automatisch in diesen beiden Disziplinen für die ISKA WM 2023 in München qualifiziert.

Im November war Amélie Parel in Rom Weltmeisterin im Muay Thai (Full Contact) geworden. Damals in der Gewichtsklasse unter 50 Kilogramm und als 13-Jährige in der Alterskategorie bis 18 Jahre. Beim Full Contact ist das Zuschlagen mit Knie und Ellbogen erlaubt.