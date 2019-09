Mit «So tönt’s ar HESO» ging am Donnerstag der volkstümliche Nachmittag über die Bühne. Zum ersten Mal an einem Donnerstag, erzählte Moderator und Organisator Stefan Schwarz. Ebenso wurde das Konzept des Nachmittags geändert. Die Musikgruppen spielten abwechselnd ihre Stücke. Begrüsst wurden die Besucherinnen und Besucher von Urs Mathys, stellvertretender Chefredaktor der Solothurner Zeitung. Diese Zeitung organisiert den volkstümlichen Nachmittag jedes Jahr zusammen mit dem «Azeiger» als Dankeschön an die Abonnenten.

Den Start der musikalischen Unterhaltung machte das Trio Guido Frei (Schwyzerörgeli) mit Kurt Stump (Schwyzerörgeli) und Heinz Ryf (Kontrabass). Unterstützt wurden die drei im Konzertsaal durch Peter Affolter (Akkordeon). Das Trio hat einen vielseitigen Musikstil. Nebst Ländler spielten die Musiker auch Jazz, welchen sie durch den Komponisten Tony Ryf, Bruder von Heinz Ryf, kennen gelernt haben.

Den Übergang machte der Bündner Ländlermix. Wie der Name schon sagt, besteht er aus verschiedenen Formationen. Der Gründer und Kopf der Gruppe, Bruno Brodt (Klarinette), spielt immer wieder mit neuen Musikern zusammen. An diesem Nachmittag unterstützten ihn Fluri Burger (Kontrabass), Niklaus Jäger (Schwyzerörgeli) und Urs Mangold (Klarinette). Die Musik war geprägt vom Klarinettenklang. Moderator Stefan Schwarz durfte ebenfalls dazustossen.

Der Jodlerklub Burgwäldli Leuzigen unter der Leitung von Kathrin Henkel rundete das musikalische Programm ab. Während des Lieds «D’Seele chli la bambele la» konnten sich die Besucher etwas entspannen. Der Jodlerklub wurde vor 99 Jahren von Mitgliedern des Turnvereins gegründet. Auch heute macht es den Sängerinnen und Sängern am meisten Freude, sich vor dem Singen einzuturnen, wurde verraten.