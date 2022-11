Altstadt Nun hat man wieder (fast) freien Blick auf den Zytgloggeturm in Solothurn In den letzten Monaten wurde der Zytgloggeturm in der Altstadt saniert. Das Gerüst wurde grösstenteils abgebaut, nur noch der letzte Schliff steht an.

Der Grossteil des Gerüsts beim Zytgloggeturm ist abgebaut. Hanspeter Bärtschi

Ohne Frage: Der Zeitglockenturm in Solothurn zählt zu den grossen Attraktionen in der Stadt. In den letzten Monaten war dieser aber wegen Sanierungsarbeiten von einem Gerüst verdeckt. Diese sind nun so gut wie abgeschlossen, der Zytgloggeturm ist schon fast wieder ganz sichtbar.

7 Bilder 7 Bilder Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Aktuell werden noch die Zeiger der Uhr justiert, informiert das Stadtbauamt. «Sobald dies erfolgt ist, wird der Rest des Gerüsts abgebaut.» Dies wird voraussichtlich bis Ende der nächsten Woche der Fall sein. Danach wird eine kleine Fläche vor dem Zytgloggeturm abgesperrt. Der Grund: Im Erdgeschoss muss noch der Blitzschutz installiert werden. Diese letzte Arbeit wird voraussichtlich bis Ende November auch abgeschlossen sein.

Das Stadtbauamt ist zufrieden mit dem Verlauf: «Alle Arbeiten konnten wie geplant und mit der Denkmalpflege abgesprochen ausgeführt werden.» Auch der Baukredit von 1,1 Millionen Franken wird eingehalten, respektive leicht unterschritten.