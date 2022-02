Altersheim St.Katharinen Zeit kostet die Bürgergemeinde viel Geld: Die Ortsplanungsrevision bremst die Realisierung des Ergänzungsbaus Die Bürgergemeinde Solothurn plant beim Altersheim St.Katharinen einen Ergänzungsbau. Doch die sich hinziehende Ortsplanungsrevision führt zu Verzögerungen, was für die Bürgergemeinde finanzielle Folgen hat. Diese unbefriedigende Situation war Thema an der Sitzung des Bürgerrats.

So könnte es beim Altersheim St.Katharinen nach der Fertigstellung des Ergänzungsbaus aussehen. Visualisierung/zvg

Die Bürgerversammlung hat entschieden, weiterhin ein Alters- und Pflegeheim zu führen, allerdings nur am Standort St.Katharinen, wo deshalb ein Ergänzungsbau realisiert werden muss. Das Thüringenhaus am Riedholzplatz soll aufgegeben werden, ihm droht der Verfall der Betriebsbewilligung. Dazu verursacht der Betrieb in zwei weit auseinanderliegenden Häusern einen jährlichen Aufwandüberschuss von mehr als einer Viertelmillion Franken.

Das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus in Solothurn soll aufgegeben werden. Hanspeter Bärtschi (Archivfoto)

Es gilt wieder einmal: «Zeit ist Geld.» Deshalb hat Lothar Kind als Präsident der Finanzkommission eine Interpellation eingereicht. Das Neubauprojekt werde durch die laufende Ortsplanungsrevision massgeblich beeinflusst, schreibt er darin. Aufgrund der hängigen Beschwerden sei eine Verspätung um mehrere Jahre möglich. So wollte Kind in seiner Interpellation wissen, wie sich die laufende Ortsplanungsrevision konkret auswirkt.

Die Fragen von Kind sind zumeist an die Stadt gerichtet und wurden darum mit dieser besprochen, führte Bürgerratspräsident Sergio Wyniger an der Sitzung aus.

In der Folge fasste er die wichtigsten Erkenntnisse der Abklärungen zusammen: Das Stadtbauamt prüft keine Vorprojekte und kann aus rechtlichen Gründen keine Beurteilung abgeben. Von den Bestimmungen der hängigen Ortsplanung kann zwar ausgegangen, aber ohne konkretes Projekt keine Baubewilligung in Aussicht gestellt werden. Planerische Instrumente zur Minimierung der Verspätung der Ortsplanungsrevision gibt es nicht, separate Zusatzverfahren sind nicht sinnvoll.

Interpellanten sind nicht zufrieden

Für das Gebiet des Ergänzungsbaus sind zur Ortsplanungsrevision keine Einsprachen erhoben worden, doch kann das Projekt nicht vorgezogen werden. Die Stadt versucht aber beim Kanton zu erwirken, dass sämtliche Gebiete, die nach der zweiten Auflage nicht von Einsprachen betroffen waren, mit einem ersten Regierungsratsbeschluss bewilligt werden könnten. Den Interpellanten befriedigten diese Ergebnisse nicht, etwa nach dem Motto: «Nichts Neues unter der Sonne.»