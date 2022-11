Altersehrung Solothurn Wie sich wehren, gegen das Gefühl der dahinfliegender Zeit? Die Solothurner Stadtpräsidentin hat einen Tipp Über 500 über 75-Jährige besuchten die diesjährige Altersehrung in Solothurn. Speziell geehrt wurde, wer heuer 90 Jahre alt oder älter wurde. Auch die Stadtpräsidentin Stefanie Ingold war vor Ort und sprach darüber, wie rasch die Zeit verfliegt.

Zwei Mal zirka 250 Gäste: Die beiden Altersehrungen im Landhaus in Solothurn waren gut besucht. Hanspeter Bärtschi

Wenn über 200 Seniorinnen und Senioren gemeinsam das Solothurner Lied anstimmen, dann ist dies ein Gänsehautmoment. Ein Moment, indem man hört, wie verbunden sich die Gäste, die allesamt über 75 Jahre alt sind, mit Solothurn fühlen. So geschehen an der Altersehrung in Solothurn, die am Dienstag- sowie Mittwochmittag im Landhaus stattfand.

Ein Höhepunkt war der Auftritt des Musikers und Komponisten Mario Ursprung, der das Solothurner Lied auf verschiedene Arten am Klavier interpretierte. Etwa wie Ludwig van Beethoven oder Scott Joplin dieses spielen würden. Dabei forderte Ursprung das Publikum mal zum Mitsingen, mal zum Mitklatschen auf.

Entertainer Mario Ursprung. Hanspeter Bärtschi

Auch die Stadtpräsidentin Stefanie Ingold war vor Ort, sprach darüber, wie rasch die Zeit verfliegt. Ein Gefühl, das sich mit zunehmendem Alter verstärke. Eine Erklärung dafür, findet die Stadtpräsidentin besonders interessant. Und zwar jener Ansatz, der besagt, dass die Wahrnehmung von Zeit darauf beruht, wie viele neue Dinge im Gedächtnis gespeichert werden.

Gute Stimmung bei der Altersehrung. Hanspeter Bärtschi

Daraus folge die Vorhersage, dass Zeit wieder langsamer vergehen sollte, wenn wir etwas Neues erleben. «Dieser Ansatz bietet auch eine Möglichkeit, sich gegen das Gefühl dahin fliegender Zeit zu wehren – öfter mal was neues erleben. Und das bis ins hohe Alter.»

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold sprach über die Zeit. Hanspeter Bärtschi

Martha Baumgartner war die älteste im Saal. Zum ersten Mal, wie die bald Hundertjährige erzählte. «Ein etwas komisches Gefühl», sagte Baumgartner und lachte. Beinahe jedes Jahr nimmt sie am Anlass teil. Nebst ihr wurden auch die anderen Anwesenden geehrt, deren Jahrgang 1932 oder älter ist.

Gute Gespräche, gutes Essen, guter Wein. Hanspeter Bärtschi