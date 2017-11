In Hamburg, Köln, Basel und auch im Zürcher Niederdorf ist es Tradition, seine Liebe mit einem Vorhängeschloss an einer Brücke zu besiegeln und den Schlüssel in den Fluss zu werfen. Auch in Solothurn sammelten sich seit einigen Jahren an der Roten Brücke solche Liebesbeweise. Nun sind sie aber verschwunden.

Die Aktion sorgt in der Region für Diskussionen. «Traurig, dämlich und Schweinerei» sind nur wenige der Wörter, mit denen die Kommentatoren auf die News in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Solothurn wenn...» reagieren.

Sie können nicht verstehen, weshalb die Schlösser und damit «der letzte Spass in Solothurn» verschwinden mussten. «Wo ist das Problem? Die Schlösser stören doch niemanden», so Nicole M.

Dieser Meinung ist auch Facebook-Nutzerin Chrigi. «Alle hatten immer Freude an diesen Schlössern.» Genau diese Schlösser hätten die Brücke so faszinierend gemacht. «Traurig so etwas.»