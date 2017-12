Väterchen Frost heisst willkommen

Après-Ski-Atmosphäre vermitteln auch der Festhütten-Schlager, der draussen aus den Lautsprechern über den Dornacherplatz schallt, und der rauchige Chemineegeruch, der in der Luft liegt. Dort draussen grüsst Väterchen Frost auf Stelzen die ankommenden Gäste und posiert für ein Handyfoto. «Ich bin nur zur Eröffnung hier», tönts von oben. «Doch das Winter-Wunderland hält viele weitere Attraktionen bereit.» Die ersten neugierigen Besucher läuten derweil das Wochenende mit einem Glühwein oder Bierchen ein. Feuerschalen, Tannenbäume und Schnee – nein, kein Kunstschnee – zieren ebenso das Winter-Wunderland.

Bis zum letzten Moment hatten das Beachstyle-Team und ihre Helfer darauf hingearbeitet, das Winter-Wunderland nach dem Vorbild der grossen Schwester aus London, dem «Winter-Wonderland» im Hyde Park, aus der Taufe zu heben. Natürlich nicht in dieser Grösse, wohlgemerkt, aber mit ebenso viel Breitentauglichkeit, mit Licht und dicht bepackt. Die letzten Tage haben die Winterfestigkeit der Organisatoren bei garstig feucht-kaltem Wetter herausgefordert. Jumbo Monopoli blickt auf seine durchnässten Schuhe.

Doch über den Elan und die Vorfreude der Macher besteht kein Zweifel: «Jeder wusste, was er zu tun hat», erinnert sich Pippo Palermo. «Und so ist bis zur Eröffnung alles aufgegangen», ergänzt Monopoli zufrieden und blickt aufs vorabendlich beleuchtete Wunderland. Die Gäste, die mit zunehmender Kälte an den Feuerschalen oder der Bar zusammenrücken, geben dem Projekt-Team gute Noten. «Gelobt wurde vor allem die Liebe zum Detail.» Ein Prädikat passt aber laut Rückmeldungen von Gross und Klein besonders zum Anlass, der nun einen Monat lang die Vorstadt bespasst: «cool!»