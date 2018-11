Den Mammutanteil an den jährlichen Ausgaben der Zenti steuert der Kanton mit 2,65 Mio. Franken bei. Die Stadt Solothurn entrichtet pro Jahr 265'000 Franken. Als Nachtragskredit in diesem Jahr flossen zusätzlich 100'000 Franken in der Kompetenz der Gemeinderatskommission in den Betrieb. Für 2019 ist der gleiche Betrag nochmals budgetiert, so Solothurns Finanzverwalter Reto Notter. Ebenfalls ab 2019 soll eine gesonderte Leistungsvereinbarung mit ähnlicher Beitragssumme aufgegleist werden. Weiter fliessen aus den Regionsgemeinden der Repla Espace Solothurn jährlich 450'000 Franken in den Beitragstopf. (ak)