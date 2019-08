Die Anlagen der Stadtentwässerung im Bereich des Postplatzes sind an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen und genügen den Anforderungen des Gewässerschutzes nicht mehr. Insbesondere die Regenwasserentlastungen Wengistrasse - Westringstrasse und Poststrasse müssen dringend saniert und erneuert werden.

Am Montag haben die Arbeiten, die bis im Frühjahr 2020 dauern sollen, begonnen. Die Bauarbeiten beinhalten die Vereinigung der Kanalisationsleitungen Wengistrasse und Westringstrasse, die Erstellung eines neuen Bauwerkes zur Entlastung des Regenwassers in die Aare, die Anpassung der Regenwasserentlastung in der Poststrasse und die Erstellung neuer Kanalisationsleitungen.

Vier Etappen

Die Bauarbeiten sind in vier Etappen mit jeweils unterschiedlicher Verkehrsführung unterteilt, wie die Einwohnergemeinde Solothurn mitteilt. Die gewohnten Fahrbeziehungen wie auch die Zufahrt zu den Liegenschaften seien jederzeit möglich. Der Verkehr werde zeitweise jedoch über die Lagerhausstrasse umgeleitet, und die Fahrrichtung über den Parkplatz umgekehrt. Die Einwohnergemeinde bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Signalisation zu beachten und den Weisungen des Baupersonals Folge zu leisten.

Die Bushaltestellen werden in der Regel regulär bedient. Die Linienführung der Busse variieren je nach Bauphase leicht. Allfällige weitere Änderungen der Haltestellenbedienung werden direkt durch den Busbetrieb Solothurn und Umgebung BSU vor Ort kommuniziert. (egs)