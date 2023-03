Abstimmung 73,7 Prozent sagen Ja zur Unterführung: Somit will Solothurn beim Westbahnhof mit der grossen Kelle anrühren Die künftige Personenunterführung beim Westbahnhof soll 12,6 Meter breit sein. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Urne den entsprechenden Ergänzungskredit bewilligt.

Noch ist es nur eine Visualisierung. Nach dem Ja kommt eine 12,6 Meter breite Personenunterführung beim Westbahnhof näher. Bild: zvg / Stadt Solothurn

Die Unterführung beim Westbahnhofs ist mehr als eine Unterführung. Da war sich der Gemeinderat so gut wie einig, als er im vergangenen Oktober über dessen Zukunft diskutierte. Es sei das Tor in den Westen der Stadt, ein wichtiges Puzzleteil in der Weiterentwicklung der Gebiete Weitblick und Obach.

Der Gemeinderat einigte sich, beim anstehenden Bauprojekt nicht nur das Nötigste zu tun, sondern mit der grösseren Kelle anzurühren. Heisst konkret: Mit den SBB zusammenzuspannen und künftig auf eine 12,6 Meter breite Unterführung zu setzen, anstatt wie heute auf eine «dunkle, enge Schleuse». Die Sprecherin der SP-Fraktion fasste es wie folgt zusammen: «Manchmal muss man etwas visionär sein.»

Eine Meinung, die nun auch an der Abstimmung vom Sonntag klar bestätigt wurde. 73,7 Prozent der abstimmenden Stimmberechtigten der Stadt Solothurn sprachen sich für den dazu nötigen Brutto-Ergänzungskredit von 6,6 Millionen Franken aus. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 28,4 Prozent.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ein Abstimmungsergebnis, das die Stadtpräsidentin freut: Stefanie Ingold habe mit grosser Freude zur Kenntnis genommen, dass die Solothurnerinnen und Solothurner bereit seien, die Mittel für Innenentwicklung, räumliche Verdichtung und zur Vernetzung der verschiedenen Stadtteile zu sprechen, schreibt die Stadt Solothurn in einer Medienmitteilung

Die weiteren Massnahmen, die geplant sind

Die Umsetzung dieses Bahninfrastrukturprojektes ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen und steht in Abhängigkeit zum SBB-Immobilienprojekt Gestaltungsplan Westbahnhof. Die Verbreiterung der Personenunterführung ist dabei nur eine von mehreren Massnahmen, die im Zuge des Bahninfrastrukturprojektes in Angriff genommen werden.

Zudem werden auch die Perronzugänge und -höhen behindertengerecht gestaltet, die Zugänge zur Personenunterführung und zu den Perronanlagen aufgewertet, auch soll die Situation für den Fuss- und Veloverkehr in den angrenzenden Strassen und Plätzen verbessert werden. So ist die Schaffung von weiteren Veloabstellplätzen vorgesehen.

Die Kostenaufteilung zwischen den SBB und der Stadt Solothurn ist detailliert geregelt. Insgesamt wird sich die Stadt mit 5,2 Millionen Franken beteiligen. Dass der Ergänzungskredit, über den an der Urne abgestimmt wurde, höher ist, liegt daran, dass der Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm noch nicht abgezogen ist. Der Bund hat zugesichert, sich mit 2,2 Millionen Franken an den Investitionskosten von 7,4 Millionen Franken (Anteil der Stadt) zu beteiligen.