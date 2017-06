Interessant: Für einen der Kandidaten ist der Absagegrund der «B-Ausweis». Eine Stelle in der Gemeindeverwaltung wird wenn möglich mit Schweizer Bürgerinnen und Bürger besetzt, wie im Wahlreglement von 1974 vorgegeben ist. Danach werden Bewerber mit C-Ausweisen, dann mit B-Ausweisen in Betracht gezogen.

«Das ist in der städtischen Dienst- und Gehaltsordnung so geregelt», erklärt Christine Krattiger, Leiterin des Rechts- und Personaldienstes der Stadtverwaltung Solothurn gegenüber der Boulevardzeitung. «Ich bin mir am Überlegen, dieses System für Praktikumsstellen zu ändern, es gibt da aber einiges zu bedenken.» (naj)