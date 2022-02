Aarefund Mann fischt Velo aus der Aare in Solothurn – und meldet sich per Twitter bei der Polizei: Wenn die Stadtpolizei zur Abfallentsorgerin wird Ein junger Magnetfischer macht die Kantonspolizei Solothurn auf seinen neusten Aare-Fang aufmerksam: Ein altes Fahrrad. Der Solothurner Stadtpolizei-Kommandant Walter Lüdi erklärt, wie mit solchen Velofunden umgegangen wird.

Magnetfischer hoffen – wie der Name schon suggeriert – mit Magneten in Gewässern versunkene Schätze oder sonstige spannende Gegenstände zu entdecken. In Solothurn «biss» am Sonntag, 13. Februar, dabei ein besonderer Fisch an.

Der anonyme Solothurner Angler wollte den Fang jedoch nicht für sich behalten. Also informierte er die Polizei – über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Er wisse nicht wohin mit dem speziellen Aare-Fund, schrieb der User, dessen Anzeigebild den Tintenfisch Thaddäus Tentakel aus der Zeichentrickserie Spongebob ziert.

Polizei nimmt sich dem Fang an

Tatsächlich reagierte die Kantonspolizei Solothurn kurz darauf. Mediensprecher Bruno Gribi leitete die Meldung an die zuständige Stadtpolizei weiter. Diese werde sich um den rostigen Drahtesel kümmern.

Besten Dank, ich werde ihre Meldung zuständigkeitshalber an die Stadtpolizei Solothurn weiterleiten.

Liebe Grüsse, Bruno Gribi — Polizei Kanton Solothurn (@KapoSolothurn) February 14, 2022

Walter Lüdi, Kommandant der Stadtpolizei Solothurn, bestätigt, dass diese Meldung von der Kantonspolizei übermittelt wurde und man sich um die Entsorgung des Velos gekümmert habe. Solche Funde kämen nicht oft vor. «Wenn die Polizei bei einer Patrouille ein Velo in der Aare entdeckt, dann probieren wir es auch zu bergen», erklärt Lüdi.

Kommandant der Stadtpolizei Solothurn: Walter Lüdi. Hanspeter Bärtschi

Dass jemand das Fahrrad in der Aare entsorgen wollte, hält der Kommandant für unwahrscheinlich. Er weiss, dass es meistens «dumme Streiche» seien, die mutwillig begangen werden.

Keine Entsorgung in der Aare

Unliebsame Fahrräder würden nämlich oft einfach in der Stadt stehengelassen. Auch für diese Fälle ist die Stadtpolizei zuständig. «Wir ziehen diese Velos ein und klären ab, ob ein Halter gefunden werden kann», so Walter Lüdi. Ist das nicht möglich, wird das Fahrrad von der Stadtpolizei aufbewahrt und schliesslich zur Verwertung freigegeben.

Wer dennoch sein Fahrrad entsorgen möchte, muss es weder stehen lassen, noch in der Aare versenken. Die Velostation beim Bahnhof Solothurn kümmert sich nämlich ebenfalls um Entsorgungen.