Aare Seeland mobil AG steht hinter Umgestaltung der Baselstrasse

In Solothurn muss die Baselstrasse zwischen dem Baseltorkreisel und St.Katharinen auf einem rund einen Kilometer langen Teilstück saniert werden. Statt wie bisher auf einem eigenen, seitlich geführten Trasse wird die Bahn künftig richtungsgetrennt auf zwei Gleisen gemeinsam mit dem motorisierten Individualverkehr zirkulieren. Als Bauherren treten der Kanton und die Aare Seeland mobil AG gemeinsam auf. In der Bevölkerung ist das Projekt umstritten.

Fredy Miller, Direktor der Aare Seeland mobil AG, nahm am Mittwochmorgen an einer Medienorientierung Stellung. Die frühestens ab 2027 geplante Einführung eines Viertelstundentaktes stehe in keinem Zusammenhang mit dem Projekt, betonte Miller. «Das zweite Gleis spielt keine Rolle, weil die Züge erst zwischen St.Katharinen und Feldbrunnen Sandmatt kreuzen.»

Die asm habe dem zweigleisigen Bahntrasse zugestimmt, weil sie helfen wolle, die zahlreichen Defizite auf der Strecke zu beheben. Anhand von Modellen sei geprüft worden, ob die Fahrplansicherheit gewährleistet sei. Die asm stehe deshalb mit Überzeugung hinter dem Projekt.

Eine Umstellung auf Busbetrieb, so wie es in jüngster Vergangenheit gefordert wurde, steht für Fredy Miller nicht zur Diskussion. Diese Frage sei längst durch politische Entscheidungen geklärt worden. Regierung und Kantonsrat hatten sich 2005 bzw. 2006 zugunsten einer Weiterführung der Bahn ausgesprochen. Letztlich wurde die «Bipperlisi»-Strecke von Niederbipp nach Oensingen verlängert. «Das ‹Bipperlisi› ist unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Verkehrs am Jurasüdfuss», so Miller.

Momentan wird noch von einem voraussichtlichen Baubeginn im Jahr 2023 ausgegangen. Wie lange die Bauarbeiten dauern, ist schwierig zu sagen. (ldu/mgt)