Diese Stoffe haben wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften und sind vielfältig zum Beispiel in Textilien, Farben und werden auch bei Papierbeschichtung eingesetzt. Eine bekannte Verwendung sind die Teflonpfannen. Die gesundheitsgefährdenden Stoffe gelangen durch diversen Einsatz in Wasser- und Nahrungskreisläufe. PFAS sind beinahe unzerstörbar. Sie können beispielsweise durch starkes Erhitzen beseitigt werden. Seit 2020 gilt in der Schweiz ein Verwendungsverbot. Trotzdem sind die Stoffe weiterhin in der Umwelt und auch im Menschen nachweisbar. Der Mensch nimmt sie durch die Nahrung und das Trinkwasser auf.