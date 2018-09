Ein kraftvolles «Halleluja» hallte am Samstag durch die Kathedrale St. Urs und Viktor in Solothurn. Die Bänke waren bis zum letzten Platz besetzt. Bischof Felix Gmür feiert mit 1100 Personen einen Festgottesdienst, davon waren 360 «goldene» Paare.

«Es fällt mir leicht, über die Liebe zu sprechen, wenn ich all die Jubilare hier sitzen sehe», sagte der Bischof. Er sprach von zwei Arten der Liebe, welche schon die frühen Philosophen unterschieden haben sollen: die Liebe aus Begehren und diejenige aus Wohlwollen. «Wenn man davon spricht, dass man die Aussicht vom Pilatus liebt, dann ist das die Liebe aus Begehren», sagte der Bischof mit einem Augenzwinkern. Es sei die Liebe, die uns zu Freude und Lust führe. Sie sei überhaupt nichts Schlechtes und eine Form der menschlichen Liebe. «Aber sie ist nicht alles.»