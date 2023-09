Eindrücke des «Tag des Pferdes» von 2018. Video: Lea Durrer

Die Rötibrücke wird während des Umzugs Richtung Norden gesperrt. Die Stadt Solothurn empfiehlt, die Westumfahrung zu benützen. Ab der Kreuzung Konzertsaal wird der Verkehr via Untere Steingrubenstrasse - Grenchenstrasse - Herrenweg - St.Niklausstrasse - Obere Sternengasse umgeleitet. Die Verkehrsachse über die Rötibrücke, in nördlicher Richtung, bleibt für den Verkehr offen.

Zuletzt fand der Umzug 2018 statt. 300 Pferde haben damals am Umzug teilgenommen, berichtete der zufriedene Präsident des Organisationskomitees, Daniel Aebi, nach der Veranstaltung. Dazu gehörte auch die berittene Artilleriemusik Solothurn, die an ausgewählten Stellen aufspielte. Sie bildete eines der vielen Highlights an diesem Tag. Ein anderer Höhepunkt war die imposante etwa 40-köpfige Kavallerie-Schwadron 1972, die bewaffnet in Uniform und Helm auftrat.

Bild: Michel Luethi

Apropos berittene Artilleriemusik: Diese tritt bereits am Sonntagmorgen auf. Vor dem Umzug feiert nämlich der Artillerieverein Solothurn auf der Krummturmschanze ab sein 150-Jahr -Jubiläum. Es gibt eine Festwirtschaft, die ein Militärfrühstück anbietet. Ebenso wird es eine Feldpredigt und einen Festakt geben. Und anschliessend nimmt dann die berittene Artilleriemusik zusammen mit den Hergottskanonieren am grossen Umzug teil, heisst es auf der Website weiter. (vas/cri)