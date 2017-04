Der Weisse Sonntag gehört in der römisch-katholischen Kirche traditionell den Kindern, die erstmals das Sakrament der Eucharistie empfangen dürfen. Diesen grossen Tag begingen am Sonntag in der St.-Ursen-Kathedrale 14 Mädchen und 12 Buben aus den Pfarreien St. Ursen und St. Marien.

Bereits im August des letzten Jahres hatten sich die Drittklässler zu einem ersten Blocknachmittag getroffen, um sich gegenseitig kennen zu lernen. In weiteren Nachmittagen wurden die Kinder unter der Leitung von Cornelia Studer auf die Erstkommunion vorbereitet und an der Martinsfeier der Gemeinde vorgestellt.

Aktivitäten wie gemeinsames Brotbacken, Töpfern oder zuletzt das Palmenbinden am Palmsonntag gehörten ebenfalls zu den gemeinsamen Erlebnissen der Vorbereitungszeit.