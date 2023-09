237 Aussteller HESO 2023: Alles Wichtige im Überblick Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur HESO 2023. Von den Öffnungszeiten über das Säulirennen bis zur Geschichte der Herbstmesse.

Die HESO findet vom Freitag, 22. September, bis zum Sonntag, 1. Oktober 2023, statt.

Die HESO findet vom 22. September bis 1. Oktober 2023 statt. Hanspeter Bärtschi

Die HESO findet rund um die Rythalle in Solothurn in der Nähe der Solothurner Altstadt statt. Im Schanzengraben sind die Festzelte vorzufinden und wird das Säulirennen abgehalten.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lässt es sich am besten an die HESO reisen. Das Messegelände ist gut mit Bus und Zug ab dem Hauptbahnhof Solothurn zu erreichen. Entweder man nimmt die Buslinien 2, 3, 8, 9 und 12 oder das «Bipperlisi »mit der Linie 413 bis zur Haltestelle Baseltor.

Alternativ ist das Gelände vom Hauptbahnhof in knapp 10 Minuten zu Fuss erreichbar.

Für diejenigen, die mit dem Velo anreisen, stehen vor dem Messegelände ausgeschilderte Veloparkplätze zur Verfügung.

Es wird empfohlen, per öV anzureisen. Wer dennoch mit dem Auto anreist, benutzt die Autobahnausfahrt Solothurn Ost und fährt in Richtung Hauptbahnhof. Parkplätze gibt es in den Parkhäusern Baseltor, Bieltor oder Berntor wie auch auf dem Parkplatz der Fegetz (400 Meter nördlich vom HESO-Gelände, nördlich der Schanzmühle: 8.-/Tag (ab 17 Uhr 5.-), geöffnet ab Freitag, 22. 9. 2023. Weitere Parkplätze bei der Zentralbibliothek und an der St. Josefsgasse.

Nein, der Eintritt ist für das gesamte HESO-Areal gratis.

Öffnungszeiten Messe Montag bis Freitag: 14.00 bis 21.00 Uhr

Samstag: 11.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag: 11.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der HESO-Restaurants Montag bis Freitag : 14.00 bis 00.30 Uhr

Samstag und Sonntag: 11.00 bis 00.30 Uhr

Sonntag, 1. 10. 23: 11.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Schanzengraben Montag bis Donnerstag: 14.00 bis 00.30 Uhr

Freitag: 14.00 bis 02.30 Uhr

Samstag und Sonntag: 11.00 bis 02.30 Uhr

Sonntag, 1. 10. 23: 11.00 bis 18.00 Uhr

Dieses Jahr sind 237 Aussteller an der HESO vertreten. Welche Aussteller genau an der HESO vertreten sind und an welchem Stand sie vertreten sind finden Sie auf der Website der HESO. 19 Prozent sind aus der Stadt Solothurn und 20 Prozent aus der Agglomeration. Nur 41 Prozent, das sind 98 Aussteller, kommen nicht aus dem Kanton Solothurn.

Übrigens: Auch diese Zeitung ist wieder an der HESO anzutreffen: in der Halle 8, Stand 805. Hier haben Besucher die Möglichkeit, sich mit Redaktorinnen und Redaktoren auszutauschen oder unser Angebot kennenzulernen. Kommen Sie vorbei!

Auch dieses Jahr findet im Schanzengraben das beliebte Säulirennen wieder statt.

Ein Eindruck des Säulirennen von der HESO 2022. José R. Martinez

Startzeiten Säulirennen: Samstag, 23.09: 15.00 Uhr/ 17.30 Uhr

Sonntag, 24.09: 15.30 Uhr

Montag + Mittwoch: 15.00 Uhr/ 17.30 Uhr

Dienstag + Donnerstag: 15.00 Uhr

Freitag, 27.09: 15.00 Uhr/ 17.30 Uhr

Samstag, 30.09: 17.30 Uhr

Sonntag, 01.10: 15.00 Uhr

Freitag, 22.09: 15.00 Uhr / 18.30 Uhr

Der Streichelzoo im Schanzengraben mit diversen Tieren ist jeden Tag offen. Die Kinder haben Gelegenheit, die Tiere nicht nur zu sehen, sondern sie anzufassen und zu streicheln. Wie immer mit dabei ist auch das Bio-Beizli mit den beliebten Crêpes.

Der Kinderhort ist täglich bis 19 Uhr geöffnet und wird von 3FO betreut. Im Kinderparadis gibt es Babyflieger, Fischpavillon, ein Spielwarenstand, ein Clown mit Ballonen und Zuckerwatte.

Das HESO-Bähnli wird auch dieses Jahr seine Runden drehen. Es fährt gratis und regelmässig von der Innenstadt zur HESO und zurück.

Wird auch heuer wieder unterwegs sein: das HESO-Bähnli. Wolfgang Wagmann

Die HESO-Sonderschau in diesem Jahr steht unter dem Thema Nachhaltigkeit, gestaltet von der Stiftung 3FO. Das Motto lautet «legemirlos». Passend dazu sind interaktive Angebote in verschiedenen Themenfeldern wie Ernährung, Natur und Energie geplant. Die Stiftung arbeitet mit der Pädagogischen Hochschule FHNW, dem Ökozentrum Langenbruck sowie weiteren Vereinen und Projekten zusammen.

Auf dem Programm stehen ebenfalls Workshops, Referate und Gespräche rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ein Puppenspiel, welches sich spielerisch mit dem Klimawandel befasst, ist auch anzutreffen.

Die «Sonderschau Plus» ist eine Premiere an der HESO. Die Organisatoren hatten festgestellt, dass es Firmen gibt, für die es aus Ressourcengründen nicht mehr möglich ist, an der HESO präsent zu sein; Stichwort Fachkräftemangel. Sie bietet deshalb standardisierte Boxen an, die dieses Jahr von acht regionalen Industrieunternehmen genutzt werden.

Dieses Jahr gibt es die Spendenaktion «HESO zeigt Herz» erneut. Im Fokus steht der Rotkreuzdienst, die seit 1903 eine Organisation des Roten Kreuzes ist. Der Rotkreuzdiens besteht aus rund 250 Personen, die als Freiwillige den Sanitätsdienst der Schweizer Armee unterstützen. Am Stand 414 in der Halle 4 können sich Besucher unter anderem mit Angehörigen des Rotkreuzdienst austauschen oder lernen, einen Druckverband richtig anzulegen.

Die Gastregion an der HESO dieses Jahr ist Baselland. Der Nachbarkanton stellt sich und seine Highlights vor und macht Werbung in eigener Sache. Der Stand von Baselland Tourismus befindet sich in der Halle 7/739.

Bundesrat Albert Rösti kommt an die HESO. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Es ist eine Tradition, dass am ersten Tag ein Ehrengast an die HESO kommt. Häufig ist es ein Mitglied des Bundesrates. 2017 war der damalige Bundesrat Ueli Maurer zu Gast, 2018 kam Ignazio Cassis und letztes Jahr Karin Keller-Sutter. Heuer wird Bundesrat Albert Rösti die Sonderschau eröffnen und eine Rede halte.

Der Jungschwingertag findet am Samstag, 30. September 2023 in der Schanzengraben-Arena statt. Es richtet sich an interessierte Nicht-Schwinger und Jungschwinger. Nicht-Schwinger und Neueinsteiger können sich für den Wettkampf via schwingerzelt.ch anmelden.

Wettkampfbeginn ist um 10 Uhr mit dem Anschwingen der Jungschwinger, um 12 Uhr das Anschwingen der Prinzenschwinger und Neueinsteiger. Schlussgänge voraussichtlich ab ca. 15 Uhr. Anschliessend Rangverkündigung aller Kategorien im HESO-Schwingerzelt.

Die grosse Töff-Parade findet am Sonntag, 1. Oktober statt. Um 13.00 Uhr Charity-Ride Out zu Gunsten des Schweizerischen Rotkreuzdienstes. Ab 14.10 Uhr grosse Harley Parade durch die Altstadt und Prämierung «HESO-Bike 2023».

Harley-Treff an der HESO 2019. Michel Lüthi

Im Schanzengraben finden sich bewährte HESO-Partylokalitäten: Nightstyle, The Tennessee Music Hall & Grizzly Saloon, Das Alpenland-Chalet, Schwingerzelt und das Jugendzelt.

Verteilt über die zehn Tage gibt es in diesen verschiedene Partys und Konzerte. Hier wenige Beispiele herausgepickt:

Am Samstag, 23. September präsentiert die Kofmehl-Crew im Jugendzelt eine leuchtende Unterwasserwelt und spielt die grössten Hits

Am Donnerstag, 28. September, tritt die Polo Hofer Coverband Polomanie im Nightstyle auf (ab 21 Uhr)

Im Alpenchalet ist drei Mal der DJ Hütten-Sepp anzutreffen (24., 25. und 26. September)

The Booze Bombs heizen am Freitag, 29. September (von 20.30 bis 22.30 Uhr) The Tennessee Music Hall & Grizzly Saloon ein

Die Gewerbeausstellung 1933 in Solothurn gilt als Vorläuferin der HESO. Genau in dieser Zeit kamen die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht. Die Solothurner Bevölkerung plagte jedoch eine andere Sorge: Seit dem Börsencrash Ende 1929 ging es wirtschaftlich nur noch bergab.

Fieberhaft suchten Politik und Wirtschaft nach Patentrezepten gegen die Krise. In Solothurn hiess es: Wir stehen zusammen und machen was – eine Gewerbeausstellung! So richtig gross angerichtet, einen Monat lang. Als Schaufenster des einheimischen Gewerbes, das sich damit ein Anlaufen des stotternden Konjunkturmotors erhoffte.