2000 Jahre Solothurn: Der «Tätschmeister» verrät, was im Jubiläumsjahr geplant ist

Am Mittwoch, 1. Januar, gehts los: In der Reithalle steigt ab 17.30 Uhr die Eröffnungsparty zum Festjahr 2020. Dessen Fäden Stadtschreiber Hanskörg Boll in den Händen hält: «Dann wird verraten, wie der Platz hinter der Reithalle heisst und wer Taufgötti oder -gotte wird.» Zur Wahl standen zuletzt in einem Publikums-Voting noch die Namen Rythalle- oder Schanzenplatz. Zum Finale der Platztaufe steigt ein Feuerwerk. «Der Platz in der Reithalle ist beschränkt, es gibt Getränke und Risotto der Risottorührer, spendiert von der Stadt.»

Ein weiterer Programmpunkt in dem von Wetterfee Sandra Bonder moderierten Anlass: die Jubiläumslaterne, zurzeit bei Fegetz-Lehrer Mirko Koch in der «Finissage», wird vorgestellt. Die 87 cm hohe historische Stadtlaterne aus dem Jahr 1840 soll die Jubiläumsanlässe begleiten« und wird mit Olivenöl zum Leuchten gebracht», so Boll. Eine Hommage an jene römischen Siedler, die im Vicus Salodurum die ersten datierbaren Keramikscherben zwischen 15 und 20 n. Chr. hinterlassen haben.