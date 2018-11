Als die Stützpunktfeuerwehr Solothurn mit allen verfügbaren 60 Leuten am Brandplatz an der Wengistrasse eintraf gab es nur eines: Retten! «Es kam ja zu fast keinen Selbstrettungen. Also mussten wir die Bewohnerinnen und Bewohner rausholen.» Die Verzweifelten, die gesprungen waren, hatten dies schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr getan. Auch das hinunter geworfene Kind war bereits geborgen. Dieses lebte entgegen bisherigen Spekulationen noch und wurde ins Spital gebracht.

Dies zu verarbeiten, war dann erstes Gebot. «Wir haben das De-Briefing des Einsatzes mit dem Care-Team gemacht.» Miteinander reden, die Befindlichkeit abfangen, die Leute «ja nicht hängen lassen», das die Reaktion des Kommandanten. Und nachmittags hätten sich die meisten getroffen, um das Erlebte gemeinsam aufzuarbeiten. Denn diese extrem belastenden Momente , «sowas kann man nicht ausbilden», erkennt der Kommandant, der selbst in der Ausbildung engagiert ist, die Grenzen in der Einsatzvorbereitung.

Das empfiehlt auch Thomas Fluri, Brandschutzexperte beim Solothurner Gebäudeversicherungsverband (SGV). Die Installation wäre eine «lebensrettende Massnahme» – aber sie ist nicht Pflicht in der Schweiz. Laut Fluri, weil es in der Schweiz wenig Geschädigte gibt – so seien es 20 Todesfälle durchschnittlich pro Jahr. Ein weiterer Tipp des Experten: Keine Schuhgestelle ins Treppenhaus stellen, denn: «Ein Treppenhaus ist der wichtigste Flucht- und Rettungsweg.» In den meisten Fällen geschähen Rettungen denn auch durch das Treppenhaus, so Fluri. Diese sollten sich – bei geschlossenen Wohnungstüren zumindest – auch gar nicht so mit Rauch füllen.

«Türen sind in der Regel so beschaffen, dass sie einen halbstündigen Normalbrand aushalten, selbst wenn sie aus Holz sind.» Was beim konkreten Fall in Solothurn nun schief ging, kann Fluri nicht sagen. «Der Brandfall ist tragisch. Irgendetwas muss aber nicht funktioniert haben, sonst wären nicht so viele Menschen zu Schaden gekommen.» Das Beängstigende: Wer schläft, wird von einem Brand kaum geweckt. «Wenn Rauch bis zum Schlafzimmer gelangt, ist die Gefahr gross», erklärt Fluri. «Im Schlaf kann der Mensch nicht riechen und atmet er Rauchgase ein, wird er nach wenigen Atemzügen bewusstlos.»

Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne die Gebäudeversicherung keine weiteren Angaben machen, erklärt auf Nachfrage SGV-Direktor Markus Schüpbach. So bleiben etwa Fragen zur Liegenschaft und wie es zu einer solchen Rauchentwicklung kommen konnte, unbeantwortet. Man müsse den Bericht der Ermittlungen abwarten, erklärt Schüpbach, der ebenfalls von einem tragischen Ereignis spricht. Man könne aber schon davon ausgehen, dass die Liegenschaft – wie Tausende andere im Kanton auch – durch die SGV abgenommen worden seien. Auch der Kanton, welcher im betroffenen Gebäude vier Wohnungen für Personen aus dem Asylbereich gemietet hat, erklärt auf Anfrage, man miete nur Infrastruktur, bei welcher die zwingenden Brandschutzvorgaben eingehalten würden.