Der Solothurner Light run ist eine Erfolgsgeschichte. Das gemeinsame Laufen am Abend, vorbei an den speziell beleuchteten Besonderheiten der schönsten Schweizer Barockstadt bietet ausgefallene Anreize. Die diversen Lichtinstallationen, Zwischenstopp-Möglichkeiten zum Durchatmen, Trinken, Plaudern, die Musik vom Streckenrand, das Bunte, Leuchtende, Fluoreszierende – all das beflügelt, begeistert, betört.

Die Aktiven legen eine 5-km-Strecke zurück, wobei das Tempo nicht von Bedeutung ist. Start und Ziel inklusive After Run Party befinden sich im CIS Sportzentrum Solothurn, der Lauf führt durch die Alt- und Vorstadt. Die Einzigartigkeit des Events begründet dessen Zugkraft. Ausgebuchte Startfelder gehören dazu. 1000 Läuferinnen und Läufer waren es bei der Premiere vor zwei Jahren, 1500 letztes Jahr. Und nun liess sich dank Optimierung und enger Zusammenarbeit mit den Stadtbehörden die Anzahl Startende auf 1800 erhöhen. «Mehr aber wird nicht mehr möglich sein.», so Initiant Boris Graber.

Anhalten und zuhören

Wie gross das Feld auch immer, auffallend ist: Die Frauen sind in der Mehrzahl. Aufgeteilt werden die in fluoreszierenden Farben bunt bekleideten und bemalten Läuferinnen und Läufer erstmals in vier Startblöcke zwischen 20.53 und 21.06 Uhr. Bei der Premiere wars noch einer, letztes Jahr gab es zwei Blocks. «Wir hoffen so, Staus und zu grosse Ansammlungen an den Grossschauplätzen unterwegs vermeiden zu können», sagt dazu Graber. Der Zielschluss ist auf 22.15 Uhr angesetzt. Es folgt die After Run Party.