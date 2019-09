Gerade liefen am letzten Wochenende «Quer durch Solothurn» und dem «Light run» tausende durch Solothurn. Wenn es nach Lukas Spichiger geht, soll die Ambassadorenstadt ein weiteres Sportangebot erhalten. «Die Kulturangebote in der Stadt sind sehr vielfältig, doch gibt es bisher nur wenige Sportanlässe», sagt er. Aus diesem Grund will der 17-jährige Biberister den Stadtlauf organisieren.

Was sein Lauf von anderen unterscheidet? Sein Lauf sei für Jung und Alt, meint Spichiger. «Der Stadtlauf soll ein Tag sein, an dem man zusammen kommt und Spass haben kann – egal wie alt.» Der Tag richte sich an alle Altersklassen, die sich in verschiedenen Kategorien messen können. Die Route soll durch die Solothurner Altstadt führen.