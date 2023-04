150-Jahr-Jubiläum Die christkatholische Kirche feiert ihren 150. Geburtstag jetzt auch in der Stadt Solothurn Die Christkatholiken sehen den Papst nicht als ihr Oberhaupt und Frauen dürfen auch Pfarrerinnen werden.

Seit 150 Jahren gibt es die christkatholische Kirche der Schweiz. Dieses Wochenende wurde in der Stadt Solothurn gefeiert. Anlässlich des Jubiläums fand in der Franziskanerkirche am Sonntag ein Festgottesdienst statt, mit Pfarrerin Denise Wyss (christkatholisch) und Pastoralraumleiter Thomas Glur (römisch-katholisch). Am Tag zuvor fand die Vernissage zur Ausstellung statt, die bis Ende Mai offen ist.

Jubiläum 150 Jahre Christkatholische Kirche Schweiz in Solothurn. Bilder: Carole Lauener

