100-Jahr-Jubiläum Eine kurze Geschichte der Solothurner Siedlung «Hubelmatt» Die Häuser am Drossel-, Meisen- und Lerchenweg wurden von der Genossenschaft «Eigenheim» Solothurn zwischen 1919 und 1921 erbaut. Die Genossenschaft gibt es heute nicht mehr, die Häuser aber schon.

Am rechten Rand sieht man den Friedhof St.Katharinen. An der linken Friedhofsseite sieht man das Quartier Hubelmatt. Walter Mittelholzer/ETH Bibliothek (1932)

Das Hubelmattquartier mit seinen alleinstehenden Einfamilienhäusern und ihren grösseren Gartenanlagen entstand in den 1930er-Jahren. Bevor das Quartier so entstand, wie wir es heute kennen, baute die Genossenschaft «Eigenheim» Solothurn insgesamt 24 Häuser am Drossel-, Meisen- und Lerchenweg.

Die Genossenschaft wurde 1919 zum Zweck gegründet, um auf «eine Verbesserung der Wohnungsverhältnisse in der Stadt Solothurn hinzuwirken», wie es in den Statuten heisst. Die Wohnungsnot in Solothurn rührte unter anderem daher, dass die Stadt wuchs: Zwischen 1870 und 1930 wurde sie alle zehn Jahre um durchschnittlich 1000 Einwohner grösser.

Hygienische Wohnungen für die Arbeiterschaft

Das war kein Solothurnerisches Phänomen, sondern konnte in der ganzen Schweiz beobachtet werden: Die Industrialisierung im vorangehenden Jahrhundert löste ein Bevölkerungswachstum aus und liess viele Arbeiterinnen und Arbeiter in den Städten Wohnungen suchen. Sie wurden meist in den armen Quartieren wie der Altstadt fündig, wo zu viele Menschen auf kleinem Raum lebten. Durch fehlendes Tageslicht und hohe Feuchtigkeit breiteten sich Krankheiten wie Tuberkulose leicht aus.

In dieser Zeit erstanden vielerorts Genossenschaften, die «gesunde» Unterkünfte für die Arbeiterinnen und Arbeiter errichteten. Ein Garten gehörte zur damaligen Vorstellung, was gesund ist: ein Ort an der frischen Luft, wo man gleichzeitig sein eigenes Gemüse anbauen kann. Diese Merkmale sieht man gut in der Siedlung «Hubelmatt».