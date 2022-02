«Solothurner Superlative» Diese Solothurner Golfbahn ist 666 Meter lang – und das ist nicht ihr einziger Rekord Im Limpachtal befindet sich ein Golfplatz der Extreme: Auf dem einzigen Par-6-Loch des Landes wird über Kantonsgrenzen hinweg gespielt. Das verrät auch einiges über die Tücken des Föderalismus.

Der Golfplatz im Limpachtal hat einige Besonderheiten zu bieten. Hanspeter Bärtschi

Wer auf dem Golfplatz im Limpachtal spielt, kann geografische Grenzen überschreiten und nebenbei seine eigenen Grenzen ausloten. Denn die Bahn Nummer 11 der Anlage ist in mehrfacher Hinsicht aussergewöhnlich. Mit einer Länge von 666 Metern ist sie die längste im Land und sogar die drittlängste Westeuropas – was ausserhalb der Golfszene jedoch kaum bekannt ist.

Und das ist freilich nicht die einzige Besonderheit: Zwischen Abschlag und Loch fliegt der Ball aus dem solothurnischen Aetingen über das Flüsschen Limpach, um dann in Bätterkinden auf Berner Boden zu landen.

Die kantonsübergreifende Bahn ist angesichts ihrer Länge die einzige Par 6 in der Schweiz; der Wert weist die Anzahl Schläge aus, die ein sehr guter Spieler am Loch durchschnittlich benötigt. Auf dem ganzen Kontinent gibt es nur zwei weitere Par-6-Löcher: das eine auf einem Golfplatz in Dänemark, das andere in Schweden.

Bahn 11 ist gespickt «mit vielen Fallen», wie es die Betreiber formulieren. Zu diesen gehören unter anderem zwei Seen und zwei Bäche, mehrere Sandbunker sowie unzählige kleinere und grössere Hügel. Kein Wunder also, lässt sich das Loch vom Abschlag aus nur erahnen.

Kantönligeist auf dem Golfplatz

En passant offenbart der 18-Loch-Platz, der sich unterdessen im Besitz der Migros Aare befindet, einiges über den Schweizer Föderalismus. Insgesamt viermal überqueren die Spieler den Limpach, der gleichzeitig die Kantonsgrenze bildet. Nicht für alle Löcher gelten indes die gleichen Gesetze.

Wenn es ums Bauen geht, ist der Kantönligeist bekanntlich besonders ausgeprägt. Nirgendwo lässt sich das so gut beobachten wie in Grenzsituationen: Als die Anlage im Jahr 2000 mit neun Löchern eröffnet wurde, befand sich das Green am Fuss des Bucheggbergs noch vollständig auf Solothurner Territorium.

Ländlicher Charme: Der Golfplatz ist eine 18-Loch-Anlage. Hier eine Aufnahme aus dem Sommer 2018. Hansjörg Sahli

Der kantonsübergreifende Ausbau des Golfplatzes war knifflig. Der Instanzenweg musste in Bätterkinden wegen einer Umzonung ein zweites Mal beschritten werden. Einige unterschiedliche Normen verkomplizierten alles, und im Bernischen redeten die Kantonsbehörden stärker rein. Gleichzeitig kamen aus der Bätterkinder Bevölkerung kritische Stimmen gegen die Erweiterung des Golfplatzes. Sie beschwerten sich etwa über den hohen Landverbrauch.

Zusammenarbeit ist enger geworden

Schliesslich konnte die ausgebaute Anlage Mitte der 2000er-Jahre doch noch eröffnet werden. Lokalpolitiker nutzten die Gelegenheit, um einen grossen Bogen zu spannen. Der Golfplatz solle als Beispiel für weitere, kantonsübergreifende Vorhaben in der Region dienen, lautete die Losung.

Tatsächlich ist die Zusammenarbeit der Limpachtaler Gemeinden beider Kantone – namentlich bei Themen wie Naturschutz, Kulturförderung und Raumplanung – in den vergangenen Jahren enger geworden. Zweifellos auch dank der politischen Kraftanstrengungen, die ein grenzüberschreitender Golfplatz erfordert hat.