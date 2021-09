Solothurn Unbekannte versprayen Gebäude – mehrere tausend Franken Sachschaden In Solothurn haben Unbekannte die Fassade und Glasscheiben eines Gebäudes durch Sprayereien massiv beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Kapo Solothurn

Die unbekannten Täter schlugen in der Nacht auf Samstag in der Fischergasse in Solothurn zu. Sie versprayten sowohl die Fassade wie auch die Glasscheiben eines Gebäudes mit diversen Schriftzügen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn auf mehrere tausend Franken.

Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden (Telefon 032 627 70 00).