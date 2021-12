Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen sowie in einem Regionalzug - Zeugenaufruf

Am Freitagabend kam es in einem Regionalzug, zwischen Langendorf und Solothurn, zu einer Sachbeschädigung, wobei ein erheblicher Sachschaden entstand. Ausserdem wurden anschliessend diverse Fahrzeuge in der Stadt Solothurn beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.