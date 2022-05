Seewen Kontrolle über Auto verloren: Kollision zwischen Auto und Lieferwagen – beide Fahrzeuge mit Totalschaden Auf der Hochwaldstrasse in Seewen ereignete sich am Samstagnachmittag eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Beide fahrzeuglenkenden Personen wurden zur Kontrolle in Spitäler gebracht.

Kapo SO

Eine Autofahrerin war am Samstagnachmittag in Seewen auf der Hochwaldstrasse in Richtung Hochwald unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn kam.

In der Folge kollidierte ihr Gefährt seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, der dadurch gedreht wurde und zum Stillstand kam. Der Personenwagen kollidierte schliesslich mit der links ansteigenden Böschung.

Sowohl die Autolenkerin wie auch der Lieferwagenfahrer wurden zur Kontrolle mit Ambulanzen in Spitäler gebracht. Die Fahrzeuge erlitten beide Totalschaden und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses musste die Hochwaldstrasse kurzzeitig teilweise gesperrt werden. (sz)