Regierungsrat Remo Anklis Rückzieher in Sachen Blumenhaus: Peinlich, Herr Bildungsdirektor! Zuerst wollte der Kanton dem Blumenhaus Buchegg ohne Not die Sonderschule wegnehmen. Jetzt krebst Regierungsrat Remo Ankli unter öffentlichem Druck zurück. Das ist zwar richtig, dennoch ist der Zick-Zack-Kurs peinlich. Ein Kommentar. Lucien Fluri Hören Drucken Teilen

Bildungsdirektor Remo Ankli. Archiv SZ

Was für ein Zick-Zack-Kurs von Bildungsdirektor Remo Ankli: Nachdem jahrzehntelang alles gut lief, nimmt der Kanton dem Blumenhaus Buchegg zuerst die Sonderschule weg; ja, er gefährdet die bekannte und allseits beliebte Institution gar ohne Not in ihrer Existenz. Dann gibt es Widerstand – und FDP-Mann Ankli knickt sogleich wieder ein. Das Blumenhaus soll seine Sonderschule vorerst nun behalten können, meldete das Rathaus am Mittwochabend.

Das ist in der Sache an und für sich ein richtiger Entscheid. Peinlich ist aber, wenn einem Regierungsrat solche politischen Patzer unterlaufen. Einerseits war der Widerstand absehbar, schliesslich ist das Blumenhaus in der kantonalen Politik bestens verankert. Zahlreiche Würdenträger haben in den vergangenen Jahren mitgeholfen, Spenden zu sammeln. Vor allem aber hat der Kanton bis heute nicht stichhaltig erklären können, warum plötzlich ein Vergabeverfahren notwendig wurde. – Und welchen Sinn es ergibt, hier ein Sonderschulzentrum zu schliessen, nur um das Angebot andernorts im Kanton wieder aufzubauen.

Der Kollateralschaden dieses Polit-Patzers ist gross. Die Vergabe war zuerst ein «Chlapf a Gring» für das Blumenhaus. Jetzt werden jene Institutionen bestraft, die die Submission eigentlich gewonnen haben. Das Vergabeergebnis, das objektiv sein sollte, wird politisch übersteuert. Und der Glaube an eine faire Submission leidet auf allen Seiten.