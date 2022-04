Persönlich Wo würde ich nur hin? Wenn die Neugierde im Beruf nützlich wird. Ein Alltag zwischen – teils gegensätzlichen – Welten. Sharleen Wüest Drucken Teilen

Ganz so abenteuerlich ist der Alltag nicht immer – überraschend schon. (Symbolbild) Severin Bigler

Ich sass auf dem Nachhauseweg im Zug, als ich schmunzeln musste. Der Alltag als Journalistin ist schon verrückt. Zu Besuch bei einem Priester, am nächsten Tag auf Entdeckungsreise in einem Fetisch-Haus. Einen Tag zuvor hatte ich mit Seniorinnen über Glück gesprochen – und würde dasselbe in ein paar Tagen mit den Kleinsten wiederholen.

Ich muss zugeben, ganz so abenteuerlich wie diese eine Woche ist der Alltag dann doch wieder nicht. Aber ich weiss nie, welche Entdeckungsreise als Nächstes auf mich wartet.

Erzähle ich meinen Freundinnen und Freunden mit einer Selbstverständlichkeit von meinem Alltag, werden ihre Augen meist ganz gross. «Du warst wo?», habe ich schon einige Male in einem überraschten Ton gehört.

Grosse Emotionen, spannende Lebensgeschichten und Ziele. Alle erzählen. Fremde nach ihrem Tag, ihren Träumen fragen? Kein Problem. Jetzt ist es nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Und, wenn ich ehrlich bin, fand ich es schon immer schade, dass wir mit Personen auf der Strasse nicht häufiger ins Gespräch kommen.

Für kurze Zeit schlüpfe ich in eine völlig neue, mir unbekannte Welt. Sobald ich, wieder in meiner Welt angekommen, vor dem Bildschirm sitze und in die Tasten haue, bin ich froh, mich nicht nur für eine Welt entscheiden zu müssen. Wo würde ich nur hin?