Die Gewerbetreibenden liessen ihre Geschäfte geschlossen. Die kleinen Kreuzungen in den Quartieren nahm die Bevölkerung in Besitz und liess mit ihren Absperrbändern, Schachteln und Wohnungsmobiliar nicht einmal den Motorradfahrern ein Durchkommen. Derartige Blockaden sind eine oft genutzte Form des politischen Protests in Bolivien und sind ein wirksames Mittel, das schon der jetzige Präsident Evo Morales rege einsetzte, bevor er an die Macht kam.

Weniger Mitarbeiter in Bolivien

Nach jenem autofreien Tag, als niemand das World-Vision-Büro erreichen konnte, begann meine Arbeit. Von meinen neuen Kolleginnen und Kollegen bin ich sehr herzlich aufgenommen und voll integriert worden – alle Türen stehen mir offen. Ich wurde bereits eingeladen ans Monatsmeeting des Nationalen Leitungsgremium in der Hauptstadt La Paz, als wäre ich ordentliches Mitglied der Geschäftsleitung.

Bolivien hat in den letzten gut zehn Jahren wirtschaftlich stark aufgeholt. Dadurch reduzieren die internationalen Geldgeber ihre Beiträge. Private Spender weltweit geben afrikanischen Ländern höhere Priorität, obwohl nur ein Teil der Bevölkerung vom wirtschaftlichen Aufschwung Boliviens profitiert. Das hat Auswirkungen: Die Zahl der Angestellten der lokalen World-Vision-Organisation in Bolivien hat sich den letzten drei Jahren von 600 auf 400 verringert.

Doch immer noch ist sie das Kinderhilfswerk mit dem grössten Budget in Bolivien – auch dank den Kinderpatenschaften aus der Schweiz. Um die Programme in möglichst vielen Dörfern weiterzuführen, laufen enorme Anstrengungen zur Effizienzverbesserung. Es gibt etwa eine neue Software, durch die Schulmaterial zentral eingekauft wird, um so günstigere Preise aushandeln zu können.

Aber auch in Bolivien selbst wird Fundraising betrieben: Die Banco Nacional de Bolivia, eine der grössten Banken des Landes, finanziert mehrjährige Wasser-Projekte von World Vision mit jährlich 200'000 US Dollar. «Eine enge Zusammenarbeit von World Vision in Bolivien und der Schweiz ist heute wichtiger denn je», sagt Alberto Mosquera, der nationale Direktor des Kinderhilfswerks, und verspricht sich viel von meiner Anwesenheit.

Hektik wegen Zeitunterschied

Für die Dauer meines Aufenthalts in Cochabamba habe ich eine möblierte Kleinwohnung unweit des Büros bezogen, mit wohltuendem Blick auf die Berge. Die fünf Stunden Zeitunterschied bringen eine gewisse Hektik in meinen Alltag: Wenn ich mich in meiner Wohnung um halb sieben an den Computer setze, finde ich täglich neue Anfragen und Wünsche von meinem Schweizer-Büro.

Was ich nicht bis zwölf Uhr bearbeiten kann, wird ihnen erst am folgenden Tag zur Verfügung stehen. Um halb neun stosse ich im Büro zur Kaffeerunde mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Im Laufe des Morgens treffen meist auch noch Anfragen aus meinen anderen Projektländern in Lateinamerika ein. Ich habe grosse Freiheit in der Gestaltung meiner Zeit.