Seit 2014 gibt es auch eine Weihnachtsbeleuchtung auf der rechten Oltner Aareseite, dies dank dem Verein Weihnachtsbeleuchtung Olten Bifang und dem Engagement dessen Präsidenten Hugo Saner. Mehrere zehntausend Franken kamen via Crowdfunding, privater Sponsoren, aber auch dank Beiträgen der Stadt zusammen, um die Alte Aarauerstrasse, die Bifangstrasse und neu auch die Tannwaldstrasse zu erleuchten.

Am Donnerstagabend nun wurde die städtische Weihnachtsbeleuchtung erstmals in einer gemeinsamen Feier auf der rechten Aareseite auf der Alten Aarauerstrasse eröffnet. Organisatoren waren neben dem erwähnten Verein wie immer auch die Stadt Olten und der Verein Gewerbe Olten. Initiant Hugo Saner freute sich, dass die rechte Aareseite nun in Sachen Weihnachtsbeleuchtung der linken Stadtseite auf Augenhöhe begegne. Für Stadtpräsident Martin Wey war es ein Highlight, dass man es geschafft hatte, zusammen zu feiern. Nächstes Jahr findet die gemeinsame Eröffnung eine Fortsetzung – dann allerdings wieder auf der linken Aareseite.