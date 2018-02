«Zrug id Höhli»? Das war der Fasnachtsumzug Hägendorf

Weniger los wegen Schulferien

Dass Schulferien waren, merkte man nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch im Programm des Umzugs. Nur einzelne Gruppen von der Spielgruppe, den Kindergärten und der Primarschule nahmen teil. Dennoch durften sich die Besucher am rund einstündigen Umzug an über 20 Nummern erfreuen. Auffallend waren beispielsweise der Wagen nach dem Motto Familie Feuerstein der Höckeler-Zunft, die grosse Burg mit zwei Türmen von der Kappeler Bränte-Zunft und das Ruderboot auf Rädern von den Wangner Gheidvaganten. Die Mitglieder des Vereins Morphis zogen als Gnome, Hexen und andere Gestalten mit düster gestaltetem Wagen und entsprechender Musik durch die Strassen und erinnerten damit an die Wurzeln der Fasnachtstradition. Wer den Winter vertreiben will, muss wohl ein bisschen unheimlich daherkommen.

Auch die Wilden boten viele kreative Ideen zum Bestaunen und reichten vom sommerlichen Sonnenbrillenstand über winterlichen Hundeschlitten – wenn auch mit Menschen statt Hunden – bis zu einer Gruppe, die sich über die Schnäppchenjagd am Black Friday lustig machten. Erneut dabei war der Tambourenverein Rothrist, der mit mitreissenden Rhythmen überzeugte. Im Anschluss an den Umzug versammelten sich Fasnächtler und Besucher gleichermassen auf dem Dorfplatz, wärmten sich an heissen Getränken und verpflegten sich an den Ständen.

Heuer auch ein Begräbnis

Während des Umzugs fiel auch eine farbenfrohe Gruppe auf, die von fröhlicher Musik begleitet zwei Särge vorbeitrug. Diese stellten den Hägendörfer Maskenball dar. Mit Zetteln, die einer Todesanzeige glichen, machten sie darauf aufmerksam, dass dieses Jahr nach über 70 Jahren kein Maskenball mehr stattfindet. In den letzten Jahren hatten kaum noch Leute am Maskenball teilgenommen, erklärt Daniel von Arx, Mitglied des Hägendörfer Fasnachtsvereins Root-Rat. Der Kindermaskenball am Sonntagnachmittag wird beibehalten, doch es sei an der Zeit, eine Alternative zum Maskenball auszuprobieren. Am Montag findet um 18 Uhr das erste Hägendörfer «BöögenAir» mit Guggenmusik, Kostümprämierung und Festbetrieb auf dem Dorfplatz statt.